شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول مدافع برتبة هداف قبل التجديد للأهلي.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، لتأكيد تمثيله للفريق الأحمر خلال 4 مواسم مقبلة، وذلك بعد اتفاقه مع مجلس إدارة القلعة الحمراء على تجديد تعاقده حتى عام 2024، ويعتبر معلول أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر مع جميع الأجهزة الفنية التى توالت على تدريب القلعة الحمراء منذ انضمامه إلى الفريق قادما من صفوف الصفاقسي التونسي في موسم 2016.

علي معلول شارك مع الأهلي منذ قدومه في 148 مباراة، سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 43 أخرين لزملائه، واقترب التونسي من معادلة أرقامه بين صفوف الصفاقسي التونسي، الذى بدأ مسيرته الكروية من خلاله، حيث شارك مع فريقه السابق في 188 مباراة، سجل خلالهم 37 هدفا وصنع 43 هدفا أخر.

صاحب الـ 31 عاما يحظى بشعبية جارفة بين عشاق القلعة الحمراء نظرا لدوره البارز في حسم المباريات خاصة اللقاءات الكبرى وعرضياته المميزة التى تحل الشفرات الدفاعية عندما تتعقد الأمور.

في الموسم الجاري فقط، شارك علي معلول في 12 مباراة مع الأهلي، سجل خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف أخرى، ومازالت الجماهير الحمراء تنتظر الكثير من نجم الفريق الأحمر.

واقترب مسئولو الأهلي من تمديد عقد ظهير أيسر الفريق على معلول لمدة موسمين، حيث طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الإبقاء على قوام الفريق الاساسي لأطول فترة ممكنة، ومنهم على معلول فبدأت إدرة الأهلي رحلة التفاوض مع النجم التونسى لتمديد عقده.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي فى 2022 وتوصل معه مسئولو النادى لاتفاق للتمديد حتى ينتهي 2024 وسيتم التوقيع رسمياً فى غضون الأيام المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية تمديد إدارة الأهلي عقود أكثر من لاعب، فى مقدمتهم، محمد الشناوى، على لطفي، محمد شريف، ديانج، وأكرم توفيق.