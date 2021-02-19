موعد مباراة الزمالك وتونجيت فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض نادى الزمالك مواجهة صعبة أمام تونجيت بطل السنغال، فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وافتتح الزمالك وصيف النسخة الماضية من البطولة، مشواره فى المجموعات بتعادل سلبى على أرضه أمام مولودية الجزائر، بينما خسر الفريق السنغالى من الترجى التونسى بهدفين لهدف.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام تونجيت

ويلتقى الزمالك مع تونجيت بطل السنغال فى السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب لات ديور، التى ستذاع على قنوات بى أن سبورت الناقلة بشكل حصرى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والخروج من المباراة بالنقاط كاملة، لتفادى المفاجآت فى المجموعة القوية، وبداية رحلة البحث عن بطاقة التأهل لدور الثمانية، فى المقابل يسعى أصحاب الأرض إلى الخروج بنتيجة إيجابية، وإحراج العملاق المصرى، ليكون تونجيت هو الحصان الأسود للبطولة على أمل أن تساعده النتائج فى التأهل للدور القادم.

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة جايمى باتشيكو، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات يوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت قبل السفر إلى السنغال.

وكشف مصدر داخل الفريق أن باتشيكو غير راضى عن أداء بعض اللاعبين فى المباريات الأخيرة، بخلاف ظهور عدد من اللاعبين بمستوى ضعيف فى مباراة الإسماعيلى التى أقيمت فى الجولة الـ13 للدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر أن باتشيكو يدرس الدفع بكل من فرجانى ساسى واشرف بن شرقى التشكيل الأساسى لمباراة تونجيث بعد تألقهما فى المباريات الأخيرة فيما لم يستقر على اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من التشكيل وان كان الأقرب هو احمد سيد زيزو ومحمود علاء وشيكابالا.