شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حكاية اتهام نجم الأهلي بالاعتداء على مانويل جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة، التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف رامي عادل مدافع الأهلي السابق كواليس أزمته الشهيرة مع مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي والتي كانت ضمن أحد أهم أسبابه رحيله عن القلعة الحمراء.

وأكد رامي عادل في تصريجات سابقة أنه دخل بالفعل في مشادة مع جوزيه حينما تم استبعاده من قائمة الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود بالدوري في الإسكندرية وأعترض وقتها على استبعاده من المباراة لأنه كان جاهزاً فنياً لخوض المباراة.

وأكد مدافع الأهلي أنه اعترض بشدة بعد خروجه من هذه المباراة لأنه شعر أن جوزيه استبعده منها عمداً وبشكل غريب تجاهله للغاية الأمر الذي أثار حيرته وغضبه التام.

ونفى رامي عادل أن تكون المشادة بينه وبين جوزيه وقتها تطورت لحد التشابك بالأيدي أو الإعتداء على المدير الفني كما زعم البعض وقتها ، مُعلقاً: هذا لم يحدث على الإطلاق..أخلاقي وتربيتي يمنعاني من هذا الأمر.

وواصل رامي عادل ، أعرف جيداً حدودي مع الفريق ولا أتخطاها لكني مُندهش من تسريب هذه المشادة وقتها بعدما حدثت في غرفة ملابيس الأهلي ولم يكن هناك سوى عدد محدود من الجهاز الفني واللاعبين