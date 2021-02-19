شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يطيح بعبد الله السعيد من التشكيل الأساسى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسنقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، على الدفع بمحمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى فى التشكيل الأساسى للمنتخب خلال الفترة المقبلة وتحديدا فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر، فى تصفيات أمم افريقيا 2022 على حساب عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز.

وكشف مصدر بالمنتخب أن عبد الله السعيد سيكون متواجدا فى قائمة الفراعنة للمعسكر المقبل نظرا لاقتناع البدرى بمستواه بجانب خبراته الكبيرة، ولكنه سيكون على مقاعد البدلاء على أن يشارك أفشة فى التشكيل الأساسى.

وظهر قفشة بمستوى طيب للغاية خلال الفترة الماضية كما اكتسب خبرات كبيرة بعد قيادته لفريقه الأهلى للفوز بدورى أبطال افريقيا على حساب الزمالك فى نهائى القرن، بجانب مشاركته مع الأهلى فى التتويج بالميدالية البرونزية بمونديال الأندية بالدوحة.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري علي انطلاق معسكر الفراعنة أحد يومى 18 أو 19 مارس المقبل استعداد لمباراتي كينيا وجزر الٌقمر المقرر لهما يومي 25 و 28 مارس في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة الي كاس أمم إفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وينطلق معسكر المنتخب بانضمام اللاعبين المحليين علي أن ينضم لاعبي الاهلي والزمالك وبيراميدز تباعا لمشاركتهم في مباريات مع فرقهم في البطولات الأفريقية والكونفدرالية احد أيام 16 و 17 مارس المقبل علي أن ينضم المحترفين يومي 22 و 23 مارس .

وكشف سيد معوض مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول سيتواجد في معسكر الفراعنة المقبل المقرر له نهاية مارس و يتخلله مباراتين أمام جزر القمر وتوجو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

تابع معوض في ندوته بـ " الخليج 365 " أن صلاح سيتواجد في معسكر الفراعنة واللاعب لدية رغبة كبيرة لذلك ، ولن تمنعه كوورنا من التواجد بسبب السفر ، و وجود صلاح سيفرق الكثير من قوة الفراعنة خاصة أنه لم يتواجد مع المنتخب الحالي سواء في مباراتي كينيا و جزر القمر و توجو بسبب الإصابة و كوورنا.