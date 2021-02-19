سيمبا لمصراوي: سنواجه الأهلي بحضور 30 ألف متفرج.. وهذا توقيت المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أعلن نادي سيمبا التنزاني أن مباراة الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ستشهد حضورا جماهيريا رغم جائحة كورونا.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال الحاجي صنداي منارا، المتحدث الإعلامي لسيمبا، في تصريحات لمصراوي: "مباراة الأهلي ستقام بحضور 30 ألف متفرج".

وأضاف: "تم تحديد الساعة الرابعة بتوقيت تنزانيا (الثالثة عصرا بتوقيت مصر) موعدا لإقامة مباراة سيمبا ضد الأهلي".

يُذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب إستاد القاهرة الدولي.