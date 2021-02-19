عمرو جمال: رمضان أخطأ.. وقميص الأهلي بـ100 مليون من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلي، قرار زميله السابق رمضان صبحي بالانتقال إلى بيراميدز، مشيرا إلى أنه لا يتخيل نفسه إلا بالقميص الأحمر.

وقال جمال، في ضيافة برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "رمضان صبحي من أفضل اللاعبين في مصر ولم أتحدث معه في كواليس رحيله عن الأهلي وانتقاله لبيراميدز".

وأضاف: "لو كنت مكان رمضان لن أنتقل إلى بيراميدز، أنا النجم رقم واحد في فريقي الذي أنتمي لجمهوره، والأهلي هو صاحب الفضل عليّ وجعلني أحترف في الخارج".

وأكد: "رمضان اتخذ قرارا خاطئا بالرحيل عن الأهلي في هذا العمر والانتقال لناد آخر في مصر رغم المكانة التي كان يحظى بها في الأهلي".

وشدد: "أعتقد أنه نادم على قرار انتقاله من الأهلي لبيراميدز مع احترامي لأهداف النادي، لن أقول الطموح".

وواصل: "لو ريال مدريد لعب في الدوري المصري سيظل الأهلي رقم واحد، قيمة قميص الأهلي بـ100 مليون من بيراميدز".

وانتقل عمرو جمال للحديث عن مستقبله قائلا: "أطمح في البقاء بين صفوف الأهلي، ولن أرحل إلا إذا قرر النادي ذلك، لكن الأهلي بالنسبة لي سيظل رقم واحد".

وعن إمكانية انتقاله إلى صفوف الزمالك مستقبلا، رد عمرو جمال: "لا أتخيل نفسي إلا بقميص الأهلي".