وكيله: ناديان كبيران في أوروبا يرغبان في ضم أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حازم فتوح، وكيل يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، أن اللاعب جذب اهتمام ناديين كبار في أوروبا لضمه، مشيرا إلى أن إدارة القلعة البيضاء رفضا عرضا رسميا من التعاون السعودي للتعاقد معه.

وقال فتوح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" صباح الجمعة: "نادي الزمالك تلقى عرضا رسميا من التعاون السعودي لضم يوسف أوباما على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء".

وأضاف: "كان ذلك قبل أسبوعين من أن يصبح أوباما لاعبا حرا في التفاوض، لكن اللاعب تمسك بإتمام المفاوضات عن طريق نادي الزمالك".

وأشار إلى أن أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق، عقد جلسة مع اللاعب بعد تلقيه عرض التعاون وأنهى الأمر، حيث قال له إن الزمالك يحتاجه لأنه ابن من أبناء النادي.

وأكد: "نادي الزمالك يعلم أن أوباما يطمح إلى الاحتراف الخارجي، لكن هذا الأمر سابق لأوانه واللاعب تركيزه منصب على تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم قائلا: "ناديان من أكبر الأندية في أوروبا تحدثا معي بالفعل من أجل ضم يوسف أوباما، وسأسافر خلال الساعات المقبلة لعقد عدة اجتماعات، ونرغب في تحقيق الاستفادة للزمالك وللاعب".

يُذكر أن أوباما جدد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات لينتهي في 2024، ويتصدر صاحب الـ25 عاما جدول ترتيب الهدافين في الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2020/2021 برصيد سبعة أهداف.