والد بدر بانون: الأهلي "حاجة كبيرة" .. ولا أخشى تسديد السلطان لضربات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عزيز بانون والد المغربي بدر بانون مدافع الأهلي إنه انتقال نجله للنادي الأحمر خطوة كبيرة في مشواره الكروي مشيراً إلى ثقته في أداء المدافع الذي يلقب بـ "السلطان" في تسديد ضربات الجزاء.

وأضاف عزيز لقناة الأهلي " اللعب في الأهلي حاجة كبيرة ، يكفي إنه نادي القرن".

وكشف " مباراته الأولى أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر كنت على يقين بأنه سيقدم نفسه بصورة جيدة".

وسجل بانون في طلائع الجيش ركلة جزاء ترجيحية وهو نفس ما فعله في بالميراس بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وعلق عزيز بانون " أثق في بدر وقدراته في تسديد ركلات الجزاء هو يملك خاصية أثناء تنفيذ هذه اللعبة وأنا أرتاح دائماً أثناء تسديده".

واستطرد " بدر يتمتع بهدوء لأنه اللي في أيده مش ليه ويساعد الجميع ولا يرفض طلب من أحد".

وأنهى بانون الأب موجهاً رسالة لنجله " الله يرضى عليك".

وانتقل بانون إلي الأهلي من الرجاء المغربي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وفاز مع الأهلي ببطولة كأس مصر وبرونزية العالم .