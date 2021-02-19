شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير نادى الأهلى إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، الذى يحمل لقبها للمرة التاسعة في تاريخه.

افتتح الأهلي مباريات في المجموعة بفوز كبير على المريخ السودانى بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق كل من محمد مجدى قفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا، في حين رجع سيمبا التنزانى بفوز مهم على حساب فيتا كلوب بهدف نظيف خارج أرضه.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا التنزانى والقنوات الناقلة

ويلتقى النادى الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، على على ملعب بنيامين مكابا في دولة تنزانيا، والتي سوف تذاع على قنوات بى ان سبورت القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وسيستكمل الأهلى مشواره فى دور المجموعات مباشرةً، دون العودة للمسابقات المحلية، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات المارد الأحمر والزمالك وبيراميدز فى كأس مصر لانشغالهم بالمنافسات الإفريقية.

ويبحث الأهلى عن انتزاع فوزه الثانى فى المجموعة الأولى من أجل تأمين موقعه فى الصدارة، خاصةً بعد فوز سيمبا فى الجولة الأولى خارج قواعده على فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف.

الأهلي وسيمبا التنزانى

ويحتل النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى صاحب نفس الرصيد، وفيتا كلوب في المركز الثالث، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

ويترقب الأهلي الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني من أجل العودة لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز، والذي ابتعد عنه لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية ومباريات دور المجموعات الإفريقي.