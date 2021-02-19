شكرا لقرائتكم خبر عن من الرهان والدكة إلى اعتذار رسمى..قصة مصطفى محمد وأحمد بلال من البداية للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت الجماهير المصرية على توجيه انتقادات لمصطفى محمد لاعب الزمالك والمحترف في جالاطا سراى التركى ، فور ظهور أحمد بلال على شاشات الفضائيات ، في ظل عدم قناعته بامكانيات اللاعب ، وقدراته الفنية ، حتى أنه منذ عام ونصف وخرج بتصريحات كان أولها : " " انت مضطر تلعب بمصطفى محمد في المنتخب ليس إلا، أرى أن مصطفى أمامه عام قادم ليبدأ الحديث عن قدرته على قيادة هجوم المنتخب" ، ليس هذا فقط ، بل أنه بعد أيام قليلة من ذلك دخل في رهان أن مصطفى محمد لن يسجل أهداف مع فريقه في احد المباريات حيث قال :" "أراهن على 200 جنيه أو عشاء كبير أن مصطفى محمد لن يسجل في مرمى بيراميدز” وهى المرة الأولى التي يتراهن فيها نجم كروى كبيرعلى فشل لاعب صغير السن ، في التهديف لفريقه في احد المباريات .

ومرت الشهور، وتآلق مصطفى محمد مع الزمالك ، حتى أصبح من القوام الأساسى للفريق، و الذى لاغنى عنه في القلعة البيضاء ، ويعتمد عليه الأجهزة الفنية المتوالية على الفريق ، وقد وصلت مشاركاته مع الأبيض الى 53 مباراة ، سجل خلالها 19 هدفا ، و صنع 4 لزملائه ، ومن بين هذه المباريات 4 في هذا الموسم ، وأحرز خلالها هدفان .

مصطفى محمد انتقل الى جالاطا سراى بعد وصول عدة عروض لاحتراف اللاعب ، ومنها سانت ايتيان الفرنسي ، وبعد انتقال اللاعب لتركيا قال بلال :" مصطفى محمد سيعاني مع نادي جالطة سراي بسبب أن الدوري التركي صعب وقوي للغاية ومنافسته ستكون صعبة، أما بالنسبة حصول مصطفى محمد على 2 مليون دولار مع جالطة سراي فهو مبلغ قليل وضعيف بالنسبة للنادي التركي "

وبات الدولى المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي المعار من فريق الزمالك المصري أول لاعب مصرى يسجل 4 أهداف متتالية فى أول أربعة لقاءات يشارك فيها عبر التاريخ بعدما قاد فريقه للفوز على حساب قاسم باشا بهدفين مقابل هدف ، وجاء هدف مصطفى محمد الرابع فى مسيرته على التوالي في 4 لقاءات مع ناديه الحالي جالاتا سراي، حيث استطاع اللاعب الشاب أن يفرض كلمته التهديفية على الجميع في الدوري التركي بعدما استطاع أن يكون المهاجم الهداف رقم واحد فى صفوف الفريق الباحث عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم هذا لم يتوقف بلال عن ذلك بل أنه عندما سٌئل عن الأهداف التي أحرزها اللاعب في الدورى التركى قال :" "لم أشاهد هدفي مصطفي محمد لكني علمت انه سجل هدفا جميل ، احنا مش فاضيين نتابع الدوري التركي".

وأبدى أحمد بلال ، استياءه الشديد من الانتقادات الموجهة إليه بسبب آرائه السابقة عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاطة سراى التركى حالياً قائلا: "ماليش دعوة بمصطفى محمد"، مضيفا: "ارحمونا بقى، وهنأته على فيس بوك، وأستمتع مع كل لاعب مهاجم يتألق فى مركزه، والناس عملت أزمة بدون داعي، ومصطفى محمد إمكانياته كويسة ومفيش لاعب مكتمل باستثناء رونالدو، وقلت إن مصطفى محمد محتاج يطور نفسه هذا ليس معناه أننا لا نحبه ولكن هذا معناه أننا نريد أن نراه فى مستوى أفضل".

رد مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي المعار من صفوف الزمالك على انتقادات أحمد بلال نجم الأهلي له في الفترة الأخيرة. وقال مصطفى محمد على حسابه الشخصية في تويتر: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لدخول الأم في ده مفهوش أى احترام أتمنى إن الناس تحترم نفسها في الكلام".

ولكن خلال الساعات الماضية تبدل الحال ، و أشاد أحمد بلال بمصطفى محمد ، وتألقه في الدورى التركى، حيث نشر بوست عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إشادة بلاعب الزمالك على المستوى الذى وصل له فى الدورى التركى بتسجيل 4 اهداف فى 4 مباريات حيث كتب: "مبروك مصطفى محمد.. بداية رائعة كل التوفيق".

كما تقدم فى النهاية أحمد بلال باعتذار عبر الفيس بوك ، يقول فيه أن اى اساءة حصلت تجاه مصطفي محمد اكيد غير مقصودة وانا بعتذر لو صدر مني اي شئ غير مقصود وبالتوفيق له فيما هوا قادم ان شاء الله ".