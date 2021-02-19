شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يغازل الأهلى ويكشف غلطة كبيرة فى حياته: لن أندم مثل رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازل عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، و المعار من النادى الأهلى ، الفريق الأحمر ، وجماهيره ، عندما قال في اخر ظهور تليفزيونى له أن طموحه في الأهلى ، و قيمة تيشيرت الاهلى تساوى 100 مليون جنيها في نادى بيراميدز .

قال عمرو جمال أن عقده مع الأهلى يتبقى فيه موسمين وأولوياته هي البقاء في النادى، وطموحه هو البقاء في الأهلى وتحقيق البطولات :" وعاوز اسمى يرتبط بالأهلى ولو قالى شوف مصلحتك هشوف طموحى في حتة تانى ".

وأضاف عمرو جمال أن انتقاله للزمالك سيكون قرارا صعبا لأنه أهلاوى، والزمالك يرضى طموح أي لاعب، لكن قرار الانتقال للزمالك هيخسره جمهور الأهلى الذى وقف معه وسانده كما أن علاقته بالأهلى وجماهيره أبدية، ولا يتخيل نفسه إلا بتيشيرت النادى الأهلى، لأنه بشجع النادى منذ الصغر، قائلا :" ولولا الأهلى محدش كان هيعرفنى".

ولم يتوقف كلام اللاعب عند هذا ، بل قال أنه سيختار الأهلى حتى لو عرض عليه 100 مليون جنيه من بيراميدز، لأن تيشيرت الأهلى بملايين. مشيرا الى أن رمضان صبحى نادم على قرار انتقاله من الأهلى إلى بيراميدز، ورمضان حاسبها غلط لأنه كان بيلعب أساسى وهو رقم واحد في النادى وكل الجماهير بتحبه وأعتقد أن هناك مؤثرات خارجية أثرت على قرار رمضان لأنه بيحب الاهلى جدا وجماهيره"

وكشف الغزال غلطة كبيرة ارتكبها في حياته ، وهى الخروج من النادى الاهلى معارا الى فريق بيدفيست الجنوب افريقى ، حيث قال ": الخروج معارا من النادى الأهلى إلى بيدفيست الجنوب أفريقيا مع أنى استفدت منها كثيرا، إلا أنها كانت غلطة كبيرة وحصل مشاكل مع المدرب أدت إلى ابتعادى عن المنتخب في كأس العالم في روسيا".

وأشار اللاعب انه يعرف إمكانيات نفسه وكان يشعر انه في اى وقت قد يعود الى مستواه لكن السكينة سرقته قائلا :" الغزال: "أنا عارف إمكانياتى كويس جدا وكنت حاسس إنى في أي وقت ممكن أرجع مستواي ودى كانت غلطة كبيرة والسكينة سرقتنى في هذا التوقيت".