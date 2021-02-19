شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يحذر لاعبى أسوان من مفاتيح الخطورة فى الاتحاد قبل موقعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علاء عبد العال المدير الفنى لفريق أسوان جلسة خاصة مع اللاعبين، لتحذيرهم من أهم مفاتيح اللعب بفريق الاتحاد السكندري، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد الإسكندرية، وحذر عبد العال لاعبي أسوان من اللاعبين أصحاب المهارات فى زعيم الثغر خاصة عمار حمدي، بالإضافة إلى خطورة رزاق سيسية مهاجم الاتحاد.

وصرف مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مكافآت الفوز للاعبي الفريق، بعد التغلب على المقاولون العرب في المباراة الماضية بالدوري بهدف نظيف، وذلك لتحفيزهم من أجل مواصلة النتائج الإيجابية وتحسين مركز الفريق.

ويعكف الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، على مراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة للاتحاد السكندري، وآخرها مباراة سيراميكا، التى جمعت الفريقين بالدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين أسوان والاتحاد والذى يستضيفه استاد الأسكندرية يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.

من جانبه كشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي بفريق أسوان عن إصابة محمد خليفة لاعب الفريق بكسر فى الترقوة ويستعد اللاعب للخضوع إلى عملية جراحية حيث من المنتظر أن يغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف للعلاج، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة أسوان والمقاولون بالدوري العام والتى انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.

من ناحية أخرى يستأنف فريق أسوان استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري، وكان اللاعبون الأساسيون بالفريق قد حصلوا على راحة لمدة 24 ساعة بعد خوض مباراة المقاولون.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب، وخاض أسوان 12 مباراة حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر في 4 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً.