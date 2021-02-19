شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى بند الجدارة الرياضية من لائحة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء بند الجدارة الرياضية من لائحة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما كانت لجنة المسابقات السابقة برئاسة مازن مرزوق قد وضعت بندا صريحا فى اللائحة بتطبيق الجدارة الرياضية حال عدم استكمال مسابقة الدورى لأى ظروف قهرية.

ووفقا لمصدر باللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا، تم إلغاء بند الجدارة الرياضية فى اللائحة بداعى أن النص السابق فى اللائحة لا يضمن حصول الأندية على حقها حال إلغاء المسابقة كما لم يتم صياغته بشكل واضح لاسيما بعد تأجيل أكثر من مباراة بالدورى وبالتالى قد تقام 153 مباراة دون أن تنتهى مباريات الدور الأول.