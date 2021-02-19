شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى بند الجدارة الرياضية من لائحة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء بند الجدارة الرياضية من لائحة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما كانت لجنة المسابقات السابقة برئاسة مازن مرزوق قد وضعت بندا صريحا فى اللائحة بتطبيق الجدارة الرياضية حال عدم استكمال مسابقة الدورى لأى ظروف قهرية.
بعد انقضاء نصف المسابقة يعتمد آخر ترتيب للفرق وقت توقف البطولة، مع الأخذ في الاعتبار أنه حال عدم تساوي الفرق في عدد المباريات يتم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية قبل اعتماد الترتيب النهائي عن طريقة المعادلة التالية: عدد النقاط التي حصدها كل فريق مقسومًا على عدد المباريات التي خاضها كل فريق".
وحال تساوي الفرق في النقاط تطبق معادلة الجدارة الرياضية، وفي جميع الأحوال تطبق نفس المعادلة على جميع إحصائيات الفرق، بحيث يقسم فارق الأهداف والأهداف المسجلة على عدد المباريات التي خاضها كل فريق.