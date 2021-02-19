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اتحاد الكرة يلغى بند الجدارة الرياضية من لائحة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء بند الجدارة الرياضية من لائحة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما كانت لجنة المسابقات السابقة برئاسة مازن مرزوق قد وضعت بندا صريحا فى اللائحة بتطبيق الجدارة الرياضية حال عدم استكمال مسابقة الدورى لأى ظروف قهرية.

 

ووفقا لمصدر باللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا، تم إلغاء بند الجدارة الرياضية فى اللائحة بداعى أن النص السابق فى اللائحة لا يضمن حصول الأندية على حقها حال إلغاء المسابقة كما لم يتم صياغته بشكل واضح لاسيما بعد تأجيل أكثر من مباراة بالدورى وبالتالى قد تقام 153 مباراة دون أن تنتهى مباريات الدور الأول.

 

وكانت وضعت اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بندا يحسم مصير مسابقة الدوري الممتاز حال توقف المسابقة بسبب الظروف القهرية. وجاء نص البند الجديد في شروط مسابقة الدوري الممتاز كالتالي: "قبل انقضاء نصف المسابقة تلغى جميع الفرق ويعتبر الموسم كأن لم يكن".

 

بعد انقضاء نصف المسابقة يعتمد آخر ترتيب للفرق وقت توقف البطولة، مع الأخذ في الاعتبار أنه حال عدم تساوي الفرق في عدد المباريات يتم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية قبل اعتماد الترتيب النهائي عن طريقة المعادلة التالية: عدد النقاط التي حصدها كل فريق مقسومًا على عدد المباريات التي خاضها كل فريق".

وحال تساوي الفرق في النقاط تطبق معادلة الجدارة الرياضية، وفي جميع الأحوال تطبق نفس المعادلة على جميع إحصائيات الفرق، بحيث يقسم فارق الأهداف والأهداف المسجلة على عدد المباريات التي خاضها كل فريق.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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