شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى .. طموح لا ينتهى مع مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوما بعد يوم يثبت بيج رامى بطل كمال الأجسام، أنه مثال للتحدى والإصرار، والطموح الذى لا يتوقف، ويظهر ذلك من خلال التصريحات التى يخرج بها خلال ظهوره فى حفلات التكريم التى أقيمت لتكريمه.

بيج رامى توج بلقب مستر اولمبيا كأول مصرى وأفريقى وعربى، البطولة الأشهر والأقوى فى العالم 2020، وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها.

بيج رامى : الطموح ليس له نهاية

أكد البطل العالمى ممدوح السبيعى الشهير بـ "بيج رامى"، في أحد لقاءاته أن حلمه لا يتوقف عند تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرا إلى أن المؤسسة التى ينتمي إليها ترغب في عمل دور مجتمعى مهم، من خلال العمل على الشباب وإخراج أبطال فى مختلف الرياضات وليس في كمال الأجسام فقط، وأضاف أن الطموح ليس له نهاية، وهو ما يجب أن نرسخه داخل كل شخص فينا، والنجاح لا يأتى بالصدفة، لكن يأتى بالجد والاجتهاد.

بيج رامى يريد الاستمرار مع مستر اولمبيا

وخلال الساعات القليلة الماضية تم تكريم اللاعب من نادى إيرو سبورت وقال خلال الحفل، إنه يريد الاستمرار مع مستر أولمبيا فى ظل طموحه الذى لا يتوقف، وتحقيق نجاحات أكبر.

بيج رامى يرفض التجنيس

وقال بيج رامى "دول كتير شرفتنى وعرضت عليا أنى أكون معاهم، لكن شرف كبير إنى ألعب باسم بلدى، وأنا كنت عايش برة فترة طويلة، وبحمد ربنا إنى اتكرمت داخل وطنى".