شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر مهدد بالغياب عن رحلة الأهلى فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى فى السفر مع الفريق عصر اليوم الجمعة إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا فى بطولة أفريقيا لعدم تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخراً فى العضلة الخلفية.

ورغم أن الجهاز الطبى للأهلى قرر إخضاع اللاعب لفحص طبى قبل مران اليوم من أجل حسم مصيره فى رحلة تنزانيا إلا أن الدلائل تشير إلى أن اللاعب سيكون خارج حسابات الرحلة لعدم اكتمال شفائه من الآلام التى عانى منها الفترة الماضية فى العضلة الخلفية.

ويخوض الأهلى فى الواحدة والنصف من ظهر اليوم الجمعة، مرانه الوحيد على ملعب التتش قبل رحلة تنزانيا بعدما حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس وإكتفى بمسحة طبية أول أمس عقب الفوز على المريخ السوداني مساء الثلاثاء بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وجاءت نتيجة مسحة الفريق سلبية قبل مباراة سيمبا المقرر لها عصر الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

طاهر محمد طاهر تألق فى مونديال العالم للأندية والحصول على البرونزية مع فريقه المنضم له حديثا قادما من المقاولون العرب، بعدما نجح فى تقديم مستوى مميزا مع بطل أفريقيا في كاس العالم للأندية، ونال إشادة الجميع من خلال أدائه القوي مع الفريق سواء في مباراة الدحيل التي فاز بها الأهلي أو مباراة البايرن التي خسرها الفريق الأحمر بهدفين.

ونجح طاهر محمد طاهر فى أن يكون صاحب أخطر هجمة للاهلى في المباراة على مرمى بايرن ميونخ، بعدمت انطلق من الجبهة اليسرى واقتحم منطقة الجزاء واتيحت له فرصة تسجيل هدف للأهلي، لكنه فضل مراوغة بواتينج على طريقة ميسي لتضيع الكرة.