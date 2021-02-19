شكرا لقرائتكم خبر عن «الخلفية» تبعد حسام عاشور عن الاتحاد السكندري امام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع حسام عاشور لاعب الفريق الكروي الاول بنادي الاتحاد السكندري لجلسه علاجية بسبب شكوى من الآلام في الخلفية، وتأكد غيابه عن مباراة أسوان التي من المقرر ان يخوضها الفريق يوم الاحد المقبل

ولم يشارك حسام عاشور مع زعيم الثغر منذ انضمامه لصفوف الفريق السكندري إلا لدقائق محدودة في ظل الانباء التي ترددت حول رغبة اللاعب بالاكتفاء بالفترة الماضية مع الاتحاد السكندرى وإعلانه الاعتزال والعودة للأهلى.