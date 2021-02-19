شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الاستخارة تحسم تجديد كريم العراقي مع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، أنه تم التقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لدعم النادى مالياً، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادى البورسعيدى، ووصل الدعم المطلوب إلى 5 ملايين جنيه.

وقال الخولى في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: «نتمنى وقوف الدولة بجانب الأندية الشعبية خاصة التي لها تاريخ ومنها النادى المصري، لأن الدورى بدون هذه الأندية ليس له طعم، فالمصري فريق كبير وله تاريخ ولم يخرج من المربع الذهبي سوى الموسم الماضى، وكان دائماً بين الأربعة الكبار».

وعن أزمة كريم العراقي، قال نائب رئيس النادى إن اللاعب عقد جلسة مع لجنة التعاقدات وتم خلالها العرض عليه أن يجدد عقده مع الفريق ومساواته بالفئة الأولى، خاصة أن عقده يتبقى فيه عام ونصف، لكن اللاعب قال إنه سيقوم بصلاة استخارة، وطلب وقتاً للتفكير ومن وقتها ولم يتم فتح الموضوع مرة أخرى.

واختتم الخولي، أن هناك 5 لاعبين بالفريق تم إيقافهم خلال الأيام الماضية وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، من بينهم كريم العراقى، بعد خروجهم من المعسكر دون الحصول على إذن.