شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سعر قميص ساسي في مبادرة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي خالد الغندور، غن القيمة المحتملة لبيع قمصان فرجاني ساسي، نجم فريق الكرة بنادي، من خلال المبادرة التي اطلقها حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بالنادي.

وقال الغندور، عبر شاشة قناة الزمالك:«تيشيرت ساسي سيتم بيعه بتوقيه بما يقارب ٢٠٠٠ جنيه، بينما سيكون القميص بتوع توقيع من النجم التونسي بحوالي ٢٠٠ جنيه».

وكان السمري، قد أطلق مبادرة ببيع قمصان ساسي لجماهير الزمالك من أجل إمكانية التجديد للاعب وتوفير القيمة المالية لعقده والتي تصل لمليوني ونصف يورو سنوياُ.