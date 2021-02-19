شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مرشج للانضمام لجهاز خالد جلال في البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل أمير عزمي مجاهد المدير الفني السابق لنادي النجوم دائرة المرشحين لمنصب المدرب العام في الجهاز المعاون لخالد جلال المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلي .

ويعكف جلال حاليا علي اختيار جهازه المعاون بعد توليه المهمة رسمياً خلفا لمحمد يوسف المدير الفني السابق الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج وتدهور وضع الفريق في قاع الجدول.

وسبق وعمل أمير عزمي، مع خالد جلال في نادي اف سي مصر ومن قبله مع الزمالك .