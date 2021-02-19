شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض جمع «مرجان» بين منصبه بالنادي واستادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب جمع أي موظف داخل النادي بمنصبه في القلعة الحمراء وبين أي منصب اخر يتعارض مع منصبة داخل النادي

ومنحت ادارة القلعة الحمراء بودي مرجان المدير التنفيذي للنادي حرية الاخيتار بين منصبه في النادي كمدير تنفيذي وبين منصبه في استادات كنائب لسيف الوزير حيث ترغب إدارة القلة الحمراء رفع الحرج عن نفسها وعدم اتاحة الفرصة لأحد يتهم استادات بمجاملة الاهلي بحكم منصب بودي مرجان .

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي فإن مجلس الغدارة يعي تماما عدم وجود أي تعارض بين منصبي مرجان لكنه الرأي استقر على عدم جمعه بين المنصبين وقال: «الأيام القليلة المقبلة ستشهد البت في هذا الأمر بشكل رسمي لكن الاتجاة الأقوي هو اعتذار مرجان عن منصبه في الأهلي وقيام المجلس بتعيين مدير تنفيذي جديد بعد استيفاء الإجراءات وفتح باب الترشح للمنصب» .