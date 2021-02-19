شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن عدم سفر شيكابالا مع الزمالك إلي السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحيط حالة من الغموض داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حول مصير سفر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق مع البعثة الي السنغال غدا السبت علي متن طائرة خاصة لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لاحد اعضاء الجهاز الفني للابيض فأن شيكابالا، قد يتخلف عن السفر مع البعثة بسبب الإجهاد فضلا عن وجود بعض الظروف الأسرية التى قد تعيق سفر اللاعب وفي حالة ما اذا قام اللاعب بتوفيق هذه الاوضاع سيكون علي راس بعثة الأبيض المسافرة الي السنغال.

والجدير بالذكر أن الفريق فاز أمس الأول على الإسماعيلي بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز، ليواصل تصدره البطولة برصيد 29 نقطة.