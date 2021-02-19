اخبار الرياضه

الزمالك: نرفض جمع التبرعات لتجديد عقد فرجاني ساسي

0 نشر
إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نرفض جمع التبرعات لتجديد عقد فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مسؤولو اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز فكرة جمع أي تبرعات من اجل التجديد لفيرجاني ساسي مع التأكيد على وعدهم للجماهير بالتجديد للاعب في اقرب وقت مكن .

وقال عصام سالم المتحدث الرسمي للنادي: «الزمالك لديه جمهورعظيم وفعال لكن الإدارة رفضت هذا الامر بشكل نهائي مؤكداَ أنه سبق وقام النادي بمبادرة وحملة ناديك يناديك وجمع الزمالك 50 ألف جنيه».

وتابع: «لو جمعنا 50 ألف جنية هذه المرة مش هيكفوا ساسي تمن غدوة مع اسرته وزملائه في أي مطعم» .

ووجه سالم رسالة لجماهير الأبيض قائلاً: «لا داع للقلق ساسي سيجدد عقده».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    176,333

  • تعافي

    136,490

  • وفيات

    10,201

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا