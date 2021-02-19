شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نرفض جمع التبرعات لتجديد عقد فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مسؤولو اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز فكرة جمع أي تبرعات من اجل التجديد لفيرجاني ساسي مع التأكيد على وعدهم للجماهير بالتجديد للاعب في اقرب وقت مكن .

وقال عصام سالم المتحدث الرسمي للنادي: «الزمالك لديه جمهورعظيم وفعال لكن الإدارة رفضت هذا الامر بشكل نهائي مؤكداَ أنه سبق وقام النادي بمبادرة وحملة ناديك يناديك وجمع الزمالك 50 ألف جنيه».

وتابع: «لو جمعنا 50 ألف جنية هذه المرة مش هيكفوا ساسي تمن غدوة مع اسرته وزملائه في أي مطعم» .

ووجه سالم رسالة لجماهير الأبيض قائلاً: «لا داع للقلق ساسي سيجدد عقده».