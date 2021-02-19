شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض معاقبة لاعبيه بسبب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض طارق محروس، المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، معاقبة لاعبي الفريق بعد هزيمتهم في قمة اليد أمام الغريم التقليدي للزمالك بسبب الأداء الرجولي للاعبين وتسيدهم للمباراة حتي اللحظات الأخيرة التى خطف فيها الابيض الفوز
وخسرالفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي خسر أمام نظيره الزمالك بنتيجة ٢٧-٢٨، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمرحلة الثانية بدوري المحترفين.
شهد الشوط الأول أداء قوياً من جانب الفريقين، حيث تقدم الزمالك في الدقائق الأولى، قبل أن يستعيد لاعبو الفريق توازنهم من جديد، بعد أن سجل عمر خالد كاستيلو أكثر من رمية جزائية، وتألق محمد عصام الطيار في التصدي للكرات الخطيرة، بينما قدم محمود نعمان أداء مميزا في توزيع اللعب إلى جانب اختراقات عبد الرحمن فيصل ومحسن رمضان.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
176,333
-
تعافي
136,490
-
وفيات
10,201