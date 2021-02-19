شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض معاقبة لاعبيه بسبب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض طارق محروس، المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، معاقبة لاعبي الفريق بعد هزيمتهم في قمة اليد أمام الغريم التقليدي للزمالك بسبب الأداء الرجولي للاعبين وتسيدهم للمباراة حتي اللحظات الأخيرة التى خطف فيها الابيض الفوز

وخسرالفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي خسر أمام نظيره الزمالك بنتيجة ٢٧-٢٨، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمرحلة الثانية بدوري المحترفين.

شهد الشوط الأول أداء قوياً من جانب الفريقين، حيث تقدم الزمالك في الدقائق الأولى، قبل أن يستعيد لاعبو الفريق توازنهم من جديد، بعد أن سجل عمر خالد كاستيلو أكثر من رمية جزائية، وتألق محمد عصام الطيار في التصدي للكرات الخطيرة، بينما قدم محمود نعمان أداء مميزا في توزيع اللعب إلى جانب اختراقات عبد الرحمن فيصل ومحسن رمضان.