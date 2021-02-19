شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلسته مع اللاعب..وزير الرياضة يطالب الزمالك بسرعة التجديد لساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز مهلة أخيرة لمدة شهر لحسم التجديد لفيرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بع بعد حالة الغضب التي انتابت جماهير الزمالك واعضاء النادي خوفًا من رحيل نجم الفريق الذي ينتهي عقده رسميًا مع الأبيض في يونيو المقبل ويحق له التوقيع والانضمام لأي ناد آخر في صفقة انتقال حر .

وقال مسؤؤول بارز داخل إدارة الكرة بالزمالك، رفض ذكر اسمه، إن هناك استياء كبير لدي وزير الرياضة من اللجنة الثلاثية وادارة الكرة بالنادي بسبب ملف "ساسي" والفشل في التوصل لاتفاق مع اللاعب لتجديد عقده حتي الآن رغم انتعاش خزينة النادي بأكثر من 30 مليون جنية خلال الفترة الماضية من تحصيل بعض المستحقات ومقابل بيع مصطفي محمد .

وقال المصدر إن الوزير يدرس منح اللجنة فرصة أخيرة وفي حالة استمرار ازمة عدم التجديد لساسي سيقوم بإجراء تغييرات على اللجنة الثلاثية المؤقتة من أجل احتواء غضب جماهير الزمالك الذي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بعد تالق ساسي أمام الاسماعيلي وقيادته الفريق للفوز.

وكشف المصدر على ان عدد كبير من جماهير الابيض ارسلوا رسائل لوزير الشباب والرياضة طالبوه فيها بالتدخل لانقاذ ملف التجديد لساسي.

يأتي تحرك الوزير والتدخل للتجديد لساسي بعدما سبق وعقد جلسة معه سابقا حصل منه علي موافقته علي الاستمرار مع الابيض وتجديد عقده وعدم المغالان في طلباته المالية