شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يراجع سداسية الجونة فى كيما أسوان قبل موقعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب على مراجعة المباريات السابقة لفريق الجونة، وأبرزها مباراة كيما أسوان فى دور الـ32 بكأس مصر، التى انتهت بفوز الجونة بنتيجة 6 / 1، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين بالجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام والتى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة يوم الأحد المقبل.

ويسعى الجهاز الفنى للمقاولون إلى تحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى قبل اللقاء المرتقب، أملاً فى استعادة النتائج الإيجابية بعد سلسلة النتائج السيئة التى لاحقت ذئاب الجبل منذ بداية الموسم الجارى، والتى كان آخرها الخسارة أمام أسوان بهدف نظيف.

وكان لاعبو المقاولون قد خضعوا لتدريبات استشفائية أمس الخميس قبل الخضوع للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، فيما يستأنف الفريق تدريباته اليوم، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى الخروج من سلسة الهزائم التى لاحقت الفريق خلال الفترة الماضية.

ويحتل المقاولون المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة، حيث خاض المقاولون 13 مباراة، فازوا في 3 مباريات وخسروا في 8 وتعادلوا في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، صفحة الخسارة من أسوان في الجولة الماضية بالدوري العام، ضمن منافسات الجولة 14، تمهيداً لمباراة الجونة المرتقبة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن عماد النحاس مدرب الفريق، عرض على مجلس الإدارة، رحيله عن الفريق عقب الخسارة من أسوان في الدوري العام بهدف نظيف، إلا أن المجلس تمسك بالمدير الفني للمقاولون ورفض رحيله.

وأضاف عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن اللاعبين أيضاً ضغطوا على عماد النحاس للبقاء في قلعة الجبل الأخضر رافضين رحيله، وتعهدوا بتقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة.