شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع أندية تنزانيا.. 10 مكاسب للأحمر و3 تعادلات و3 هزائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى الثلاثاء المقبل فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى يعول علهيا الجميع داخل القلعة الحمراء لتحقيق الفوز وتأكيد صدارة المجموعة منفردا.

وفاز الأهلى على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضي، حيث تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق قفشة في الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى في الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الاهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

ويمتلك الأهلى تاريخا كبيرا مع الأندية التنزانية، حيث سبق وخاض 16 مباراة مع أندية تنزانيا، وتحمل مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى المقبلة الرقم 17 للأهلي أمام الفرق التنزانية على مدى مسيرته القارية، حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر في مثلها .

وفيما يخص سيمبا فالتقى الأحمر معه في 4 مواجهات ، فاز في اثنان ، و وخسر مثلها ، سجل فيها الاهلى 8 اهداف ، واستقبلت شباكه 3 أهداف .

كما التقى الاهلى مع يانج أفريكانز في 8 مباريات فاز في 5 و تعادل في اثنان ، و خسر واحدة ، بالإضافة إلى مواجهة بامبا موانزا مرتان فاز ذهابًا بخماسية وتعادل في الإياب،.

كما التقى مع فريق ماجي ماجى بدوري الأبطال وفاز الأهلي ذهابا بثلاثية وفى العودة بهدفين.