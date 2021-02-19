شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم الجدل حول عروض ضم حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادى الأهلى الجدل بشأن الجدل الذى أثُير خلال الأيام الماضية حول تلقى حسين الشحات لاعب الفريق عروضاً من أندية خليجية وتحديداً من الإمارات وقطر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مسئولو الأهلى إن ما تردد في هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وأن الشحات لم يتلقى أى عروض ولا توجد لدى النادي للاستغناء عن الاعب.

وكشف مسئولو الأهلي أن حسين الشحات من أعمدة الفريق الأساسية ولا توجد رغبة لدى الجهاز الفني أو إدارة النادي في الاستغناء عنه في ظل الارتباطات القوية الخاصة بالفريق محلياً وأفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيما التنزاني، حيث يسافر الفريق بطائرة خاصة مساء اليوم لمواجهة فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويمتثل حسين الشحات لعقوبة الإيقاف 4 مباريات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على ضوء المشادة التي وقعت بينه وبين مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق في نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، وكانت سببا في غيابه عن مباريات فريقه الأفريقية ضد سونيديب بطل النيجر "ذهابا وإيابا" ومباراة المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات الإفريقي.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبة إيقاف حسين الشحات في مباراة فريقه القادمة ضد سيمبا التنزاني على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع فريقه في النسخة الحالية من دوري الأبطال بدءا من مباراة فيتا كلوب بالجولة الثالثة لدور المجموعات.

ويعد حسين الشحات صاحب الهدف الوحيد الذى سجله الأهلى خلال مشاركته فى كأس العالم للأندية، والذي تم إحرازه في المباراة الافتتاحية ضد الدحيل القطرى.