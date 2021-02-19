شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: فلوس مصطفى محمد خلصت قبل الحجز على الأرصدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك عدم تأثير أزمة الحجز على أرصدة النادى، فى استلام قيمة صفقة مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لصفوف جالاتا سراى التركى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتهت مؤخرا أزمة الحجز على أرصدة نادى الزمالك بعد تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والتواصل مع هيئة التأمينات لإعادة جدولة ديون النادى.

وقال المصدر إن الزمالك استلم قيمة صفقة إعارة مصطفى محمد لجالاتا سراى والبالغة 2 مليون دولار قبل صدور قرار الحجز على الأرصدة، ما ساهم فى صرف الأموال فى الأمور الخاصة بالنادى وأبرزها مقدمات عقود لاعبى الفريق الكروى.

وأضاف المصدر أن القدر ساعد الزمالك في هذا الأمر، خاصة أن قرار الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك، كان يخص حسابات النادى البنكية بالعملة الأجنبية "الدولار أو اليورو" وليس العملة المحلية "الجنيه المصرى"، وبالتالى لو وصلت قيمة إعارة مصطفى محمد بعد صدور القرار كان سيتم الحجز عليها ولن يتمكن النادى من استغلالها فى سداد التزامات النادى المتأخرة.

وعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مهماً مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، لإنهاء الملفات الشائكة والمعلقة داخل البيت الأبيض في مقدمتها أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك من جانب هيئة التأمينات بسبب عدم سداد النادى المبالغ المستحقة فى السنوات الأخيرة.

وقال الدكتور أشرف صبحى إن الوزارة تتدخل بشكل سريع لحل أزمة نادى الزمالك، مؤكدا أنه تم حل مشكلة تجميد أرصدة نادى الزمالك بالبنوك.

ووصلت مديونيات نادي الزمالك لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، بخلاف مقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادى ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى، وكذلك العاملين بالقلعة البيضاء، قبل أن يتدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وينهى أزمة الحجز على أرصدة النادى.