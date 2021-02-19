شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..فرجاني ساسي فرس الرهان في القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الكثير من الأنباء التى تتردد بين الحين والآخر عن اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء، أثبت فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، مدى احترافيته وحبه للقلعة البيضاء، في كل فرصة تتاح له على المستطيل الأخضر، ليؤكد دوره الهام بين صفوف الفريق بمهارته الاستثنائية وقدرته على حل الألغاز الصعبة عندما تتعقد الأمور أمام الفريق.

ساسي نجح في قيادة نادي الزمالك لحصد ثلاث نقاط هامة أمام الإسماعيلي بالدوري العام، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، لينجو الفريق من تعثر جديد بالايجيبشن ليج ويحافظ على القمة ويوسع الفارق بينه وبين الأهلي حامل اللقب وأقرب المنافسين، والذى ما زال ينتظر خوض مؤجلاته للدخول من جديد في المنافسة على القمة.

فرجاني ساسي انضم إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية 2018، قادماً من صفوف فريق النصر السعودي، ومع الفريق الأبيض خاض ساسي 83 مباراة سجل خلالهم 15 هدفاً وصنع 12 أخرين، وثبت أقدامه مع جميع الأجهزة الفنية التى تعاقبت على القلعة البيضاء نظراً لقيمته الفنية.

كان ساسي قد بدأ مسيرته الكروية في نادي الصفاقسي التونسي، حيث شارك في 100 مباراة مع الفريق، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 7 أخرين وهي أعلى نسبة في إحصائيات الدولي التونسي من المشاركات، ولذلك تعد مسيرته مع القلعة البيضاء هي الأبرز في تاريخه الكروي.

ومازالت مفاوضات التجديد قائمة بين نادي الزمالك وصاحب الـ 28 عاماً، خاصة مع قيمة اللاعب الفنية والمطالب الجماهيرية ببقاءه في الفريق من أجل مواصلة المنافسة على البطولات الكبرى بالموسم الجاري باعتباره من أهم العناصر في القلعة البيضاء.

وسلم مسئولو نادي الزمالك الثنائي المحترف بصفوف الفريق الكروي، التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، مقدم عقد اللاعبان عن الموسم الكروي الحالي، وذلك برفقة باقي اللاعبين.

وطلب الثنائي ساسي وبن شرقي سرعة صرف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية، وبالفعل قام النادي الأبيض بسداد مقدم عقود اللاعبان، وفقا لقيمة عقد كل لاعب بالموسم الحالي، ليتم غلق هذا الملف بالوقت الحالي.

وصرفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض بشكل رسمي، حيث تسلم اللاعبون شيكات مقبولة الدفع وتم التأكيد على تواجد قيمة مستحقات كل لاعب في حسابه البنكي.

كان التونسي فرجاني ساسي قرر تقديم شكوى روتينية ضد نادى الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة لكي يتمكن من المطالبة بها رسميا عقب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالى.



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