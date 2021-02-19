شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من تجديد عقود معلول وأجايي والسولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي من تجديد عقود ثلاثي الفريق الأحمر علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية خلال الفترة القادمة، في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، تطبيقا للسياسة التي تنتهجها إدارة الكرة بالقلعة الحمراء في تجديد عقود اللاعبين وضمان بقائهم مع الفريق لأطول فترة ممكنة.
وتعكف لجنة التعاقدات بالأهلي برئاسة أمير توفيق على حسم ملف تجديد العقود من خلال المفاوضات الجارية مع الثلاثي للتوصل إلى اتفاق معهم بشأن قيمة عقودهم المالية، حيث لا يتبقى سوى الثلاثي علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية، بعدما نجحت الإدارة في تجديد عقود عدد من اللاعبين مثل محمد شريف وحمدي فتحي واليو ديانج وعلي لطفي، بحيث تصبح مدة عقد كل لاعب من 3 إلى 5 مواسم.
على صعيد متصل ، يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبيه على هامش تحضيرات الفريق الأحمر لمباراته ضد سيمبا ويختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا حيث يعكف الجهاز الفني خلال التدريبات التي تسبق المباراة على تجهيز خطة اللعب التي سيعتمد عليها في موقعة الثلاثاء بعد دراسة المنافس جيدا والوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوفه.
وسيطر لاعبو الأهلي على التشكيلة المثالية للجولة الأولى بدور المجموعات الإفريقي بعد التألق بمباراة المريخ السوداني والفوز بثلاثية نظيفة فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات.
ووجه موسيماني عدة تحذيرات لاعبيه من الأخطأء الفنية خشية حدوثها في مباراة تنزانيا، لاسيما أن الفريق التنزاني من أقوى المنافسين للأهلي على خطف بطاقة الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، لذا يركز على تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل.
وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بعدم ترك المساحات أمام فريق سيمبا لاسيما أنهم يمتازون بالسرعات وإجادة اللعب في المساحات الخالية، وكذلك تحذيرهم من الاحتفاظ بالكرة وضرورة نقل الكرة من لمسة واحدة، كما طالبهم بالحذر الشديد من الثقة الزائدة أمام بطل تنزانيا، وكذلك بضرورة التمركز الجيد والترابط بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب.
وفضل موسيماني السفر إلى تنزانيا مبكرا من أجل التعود على الأجواء هناك، لاسيما أن المباراة ستقام وسط أجواء مختلفة، لذا يرغب في تعود لاعبيه على هذه الأجواء.