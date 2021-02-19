شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من تجديد عقود معلول وأجايي والسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي من تجديد عقود ثلاثي الفريق الأحمر علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية خلال الفترة القادمة، في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، تطبيقا للسياسة التي تنتهجها إدارة الكرة بالقلعة الحمراء في تجديد عقود اللاعبين وضمان بقائهم مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

وتعكف لجنة التعاقدات بالأهلي برئاسة أمير توفيق على حسم ملف تجديد العقود من خلال المفاوضات الجارية مع الثلاثي للتوصل إلى اتفاق معهم بشأن قيمة عقودهم المالية، حيث لا يتبقى سوى الثلاثي علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية، بعدما نجحت الإدارة في تجديد عقود عدد من اللاعبين مثل محمد شريف وحمدي فتحي واليو ديانج وعلي لطفي، بحيث تصبح مدة عقد كل لاعب من 3 إلى 5 مواسم.