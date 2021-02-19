الزمالك يطالب قنصل مصر في السنغال بالتدخل لتحقيق طلب باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طلب نادي الزمالك من قنصل مصر في السنغال الحصول على موافقة نادي تونجيث لخوض تدريبات الفريق على ملعب المباراة.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك، أنه طلب من قنصل مصر في السنغال خوض المرانين على الملعب الرئيسي للمباراة.

وأشار قاسم إلى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق، طلب ذلك بهدف التعود على أرضية الملعب.

وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أنه ينتظر رد مسئولي النادي السنغالي.

وتعادل الزمالك في المباراة الأولى أمام مولودية الجزائر في القاهرة، فيما خسر تونجيث أمام الترجي التونسي بهدفين لهدف في تونس.