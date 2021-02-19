المصري يغرم خمسة لاعبين تعرضوا لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري، أن النادي البورسعيدي قرر تغريم خمسة لاعبين بالفريق تعرضوا لحادث سير.

وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية :" قررنا استبعاد كريم العراقي من مباراة المصري المقبلة بالدوري أمام سموحة يوم الإثنين ضمن الجولة الـ14، بعد خروجه من معسكر الفريق دون إذن، بصحبة 4 من زملائه بالفريق".

وأكمل: "اللاعبون الخمسة خرجوا من المعسكر دون إذن، وكان يجب أن يبقوا بجانب زملائهم في الفريق لدعمهم، قبل أن يتعرضوا لحادث في طريقهم إلى بورسعيد".

وكشف نائب الرئيس " قررنا توقيع عقوبة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لكل لاعب".