مفاجأة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حازم فتوح، وكيل عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك، مفاجأة بشأن اللاعب قائلا أنه لن يجدد عقده مع النادي، مشيرا إلى أن تلقى ثلاثة عروض خليجية للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.

وقال فتوح، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" صباح الجمعة: "عبدالله اتخذ قراره بالتفكير في عروض خليجية، وبالفعل بدأنا الاتصالات و3 أندية من دولة واحدة مهتمون بالتعاقد معه".

وأضاف: "ذلك الاهتمام ليس وهميًا، حيث سيأتي عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة، وسنعلن وقتها عن تفاصيل العرض، والأمور تسير بشكل إيجابي".

وتابع: "عبدالله لن يجدد للزمالك بنسبة 90%، وسنعقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الفترة المقبلة لدراسة طريقة إتمام صفقة رحيله إلى الخليج، ونسعى لإنهاء الأمور بشكل احترافي والتوصل لحل مناسب".

وأتم وكيل عبدالله جمعة قائلا: "تفكير اللاعب في عدم التجديد ليس بسبب طلبات مادية ولكن لرغبة اللاعب، ونادي الزمالك بالتأكيد لن يقف أمام ذلك بعدما خدم الفريق وحقق بطولات معه".

يُذكر أن عبدالله جمعة (25 عاما) يتبقى في عقده عام ونصف مع الزمالك، حيث ينتهي بعد نهاية الموسم المقبل في 30 يونيو 2022، وكان اللاعب انضم للقلعة البيضاء في صيف 2017 قادما من صفوف إنبي.