شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أزارو يستغل خطأ أحمد مسعود ويخطف السوبر للأهلى من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل في ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى السابق في شباك المصرى في السوبر المصرى.

وتوج النادى الأهلى بطلاً لكأس السوبر المحلى للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب المصرى البورسعيدى فى 12 يناير 2018، بالفوز بنتيجة (0/1) على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

ويدين المارد الأحمر بالفضل فى تتويجه باللقب لمهاجمه المغربى وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودى الحالى، الذى سجل هدف الفوز "الذهبى" الوحيد له فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافى الأول، مستفيداً من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى المصرى البورسعيدى أحمد مسعود.

ودخل وليد أزارو تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلى بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001، وكانت بطولة السوبر المصرى شهدت 27 هدفاً قبل لقاء الأهلى والمصرى لم يفلح أى لاعب أجنبى محترف فى التسجيل، قبل أن يحرز المغربى الهدف ويحسم اللقب للمارد الأحمر.