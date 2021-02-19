عمرو جمال: لو ريال مدريد لعب في الدوري المصري الأهلي هيفضل رقم 1

الشارقة - اميمة ياسر - قال عمرو جمال، لاعب نادي طلائع الجيش: إن رمضان صبحي من أفضل اللاعبين في مصر لكن لو كان مكانه لن ينتقل إلى بيراميدز.

وتابع "جمال" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": إزاي رمضان صبحي يسيب الأهلي وهو رقم 1 في مصر والنادي اللى عمله وخيره عليه.

وأضاف أنه يتوقع أن يكون رمضان صبحي نادمًا على قرار الرحيل عن الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز، معقبًا: "الطموح في الأهلي ولو ريال مدريد لعب في الدوري المصري هيفضل الأهلي رقم 1 في مصر".

وتابع: فانلة النادي الأهلي لا تقدر بثمن ولا بـ100 مليون، ولو جالى عرض برقم خيالي زي رمضان صبحي مقابل البقاء في الأهلي لرفضت أي أموال حبًا في الأهلي وجماهيره.

وأشار إلى أنه يعتقد أن هناك مؤثرات خارجية أثرت على قرار انتقال رمضان صبحي.