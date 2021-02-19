شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى تنزانيا اليوم استعدادا لمباراة سيمبا في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير عصر اليوم الجمعة بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تتجمع البعثة الحمراء ظهر اليوم في مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة الجهاز الفني خلال مران اليوم على تجهيز خطة اللعب التي سيعتمد عليها في المباراة بعد دراسة المنافس جيدا والوقوف على عناصر القوة والضعف في صفوفه.

وحقق الأهلي فوز مهم بعد تغلبه على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، تربع بها على قمة مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الافتتاحية، وسجل ثلاثية الأهلي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة سيمبا من أجل البقاء على قمة المجموعة، أو تحقيق الفوز خارج الديار للانفراد بقمة مجموعته باعتبار أن سيمبا المنافس له على الصدارة.