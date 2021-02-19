شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعود للتدريبات ويخضع لمسحة قبل مواجهة سيراميكا فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية اليوم عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة خالد عيد للاعبين لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الإنتاج الحربى في بطولة الدورى الممتاز .

وحقق غزل المحلة الفوز على الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعتهم على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والوصول الى النقطة 17 محتلا المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة .

ويجرى لاعبى فريق غزل المحلة المسحة الطبية قبل أنطلاق المران وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كيورونا قبل خوض مباراة سيراميكا في بطولة كأس مصر .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة سيراميكا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي سوف تقام على ملعب المكس بالإسكندرية يوم الاثنين القادم .

تحدث خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، عن طموحات زعيم الفلاحين فى الدورى المصرى بالموسم الجارى، وقال عيد فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير": نتمنى فقط البقاء بالدورى هذا الموسم ونفرح جماهيرنا، أصعب دورى على مدار السنوات الماضية هو هذا الموسم، معنا لاعبين صغار لديهم طموح، وتراهنا على استكمال المشوار مع مجموعة ناشئين من النادى، وأتمنى أن نواصل تلك العروض ويعود المحلة إلى مكانته الطبيعية.

وأَضاف: جماهير المحلة مساندين الفريق لأبعد الحدود لكن بعض الدخلاء على النادى بتعملنا مشاكل، لكن الجماهير محترمة وتساندنا فى أصعب الظروف، ويمنحونا دفعة للمباريات المقبلة وأشكر الجمهور المخلص للنادي.

وواصل: خسرنا من سيراميكا في الدوري وهم فريق محترم، ولكننا عانينا من الغيابات في لقاء الدوري، ورغم ذلك قدمنا مباارة جيدة، ولو لم نستقبل هدف الشوط الأول كان من الممكن أن نقدم عرض أفضل، ونستعد لمباارة الكأس.