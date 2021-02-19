شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار ثالث جولات نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 020 / 2021 ، حيث تشهد هذه الجولة لقائات بين كلا من ، سموحة مع القناة و الزمالك مع بتروجت و الأهلى مع هليوبوليس و طلاع الجيش مع الترسانة والاتحاد السكندرى مع سبورتنج والطيران مع الداخلية .

و يتصدرالزمالك ترتيب الدورى برصيد 6 نقاك يليه الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط ثم سبورتنح ثالثا برصيد 4 نقاط ثم الأهلى فى المركز الرابع بنفس الرصيد .

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا بضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.