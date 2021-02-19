شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن من سفير مصر بتنزانيا على ترتيبات مباراة الأهلي وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التنسيق مع سفارة مصر في تنزانيا، من أجل ترتيبات استقبال البعثة المصرية والاطمئنان على مقر الإقامة وملاعب التدريب والتنقلات خلال فترة الإقامة في تنزانيا، حتى الانتهاء من مواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل.
وإطمئن عبد الحفيظ من سفير مصر في تنزانيا على إجراءات استقبال البعثة في العاصمة التنزانية دار السلام ومقر الإامة وملعب التدريب والتقلات.
ويترقب الأهلي الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني من أجل العودة لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز، والذي ابتعد عنه لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية ومباريات دور المجموعات الإفريقي.
وخاض الأهلي آخر مبارياته في الدوري يوم 26 يناير الماضي ضد بيراميدز وانتهت بالتعادل السلبي.
ويتبقى لفريق الأهلي 3 مباريات لم يلعبها ضد أندية سموحة والإسماعيلي وإنبي، بالاضافة إلى مباراته ضد طلائع الجيش يوم 28 فبراير عقب العودة من تنزانيا.
وكان من المقرر أن يستأنف الأهلي مبارياته في الدوري بعد مونديال الأندية يوم 16 فبراير بمواجهة سموحة في استاد "الأهلي WE السلام" في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 للدوري، إلا أنه تم استبدالها بمباراة الأهلي ضد النصر في دور الـ32 لكأس مصر قبل أن يتم تأجيلها لظروف مشاركة الأهلي بالبطولة الإفريقية.
ويعود الأهلي لاستئناف الدوري من خلال مواجهة نظيره طلائع الجيش يوم 28 فبراير بملعب استاد "الأهلي WE السلام" الساعة السابعة والنصف ضمن الجولة الـ14 لمسابقة الدوري.
ولم يحدد موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الـ11 من عمر الدوري، بينما يلعب يوم 10 مارس أمام الإسماعيلي في ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 الساعة السابعة والنصف مساءً.
فيما تقرر خوض الأهلي مباراته المؤجلة من الجولة الـ13 لمسابقة الدوري أمام إنبي بملعب استاد بتروسبورت يوم 22 إبريل.
بينما تم تأجيل مباراته ضد النصر في دور الـ32 لكأس مصر إلى أجل غير مسمى.
ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصد بـ29 نقطة من 12 مباراة.