شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن من سفير مصر بتنزانيا على ترتيبات مباراة الأهلي وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التنسيق مع سفارة مصر في تنزانيا، من أجل ترتيبات استقبال البعثة المصرية والاطمئنان على مقر الإقامة وملاعب التدريب والتنقلات خلال فترة الإقامة في تنزانيا، حتى الانتهاء من مواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل.

وإطمئن عبد الحفيظ من سفير مصر في تنزانيا على إجراءات استقبال البعثة في العاصمة التنزانية دار السلام ومقر الإامة وملعب التدريب والتقلات.

ويرغب سيد عبد الحفيظ توفير أجواء مناسبة للأهلي خلال رحلته إلى سيمبا، من أجل تركيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، لاسيما أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني فضل السفر المبكر إلى تنزانيا للتعود على الأجواء في تنزانيا قبل مباراته ضد سيمبا باعتبار أن المباراة لن تكون سهلة على المارد الأحمر.