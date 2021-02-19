شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مصطفي محمد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمعار لصفوف جالطا سراي التركي على توجيه رسالة تحفيزية لزملائه بالفريق قبل السفر إلى السنغال لمواجهة تونجيث بطل السنغال، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وطالب مصطفي محمد اللاعبين بضرورة الفوز للمنافسة على صدارة المجموعة والتأهل من أجل المضي قدما نحو المنافسة على لقب افريقيا هذا الموسم .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك امس تدريبات قوية تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وحرص باتشيكو على تحفيز اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة، وطالبهم ببذل أقصى جهدهم في التدريبات، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.

ويلتقي فريق الزمالك مع تونجيث بطل السنغال، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.