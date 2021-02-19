شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم ريـال مدريد السابق يفتح النار على كريستيانو لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الإيطالي أنطونيو كاسانو، المهاجم السابق لميلان، وإنتر، وريال مدريد، النار على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، كان رونالدو، شارك في خسارة يوفنتوس أمام بورتو (2-1)، الأربعاء، بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، لكنه فشل في زيارة الشباك.

وقال كاسانو، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: لطالما قلت إن كريستيانو رونالدو ظاهرة، ربما يكون قد سجل مليار هدف، لكنه يواجه مشاكل مع أسلوب لعب أندريا بيرلو.

وأضاف: إنه دائما يظهر بشكل أناني، لا يهتم إذا سجل الآخرون، ويعيش فقط ليسجل بنفسه. لا يعيش من أجل كرة القدم. إنه يعيش من أجل أهدافه هذا واضح. وتابع: إذا وضعت تشافي، أوإنييستا، أو مودريتش، أو كروس خلف رونالدو، سوف يسجل 50 هدفا، لكن الأفكار مختلفة في يوفنتوس ولديهم أسلوب لعب جديد.