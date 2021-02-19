شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكالتشيو يعاقب بوفون حارس يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غرامة على جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس. وفقا لموقع «فوتبول إيطاليا»، فإن الاتحاد غرم بوفون 5000 يورو، بسبب ترديد كلمات خارجة في مباراة يوفنتوس وبارما بالدوري، يوم 19 ديسمبر الماضي.

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد، فتح تحقيقا في الواقعة منذ فترة، وكان بوفون مهددا بالإيقاف لمباراة واحدة. وأوضح أنه سبق إيقاف لاعبين هذا الموسم، بسبب كلمات مشابهة، مثل برايان كريستانتي لاعب روما، ومانويل لاتزاري جناح لاتسيو. يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 42 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع نابولي.