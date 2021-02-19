شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: أعلن عن الجهاز الفني للبنك الأهلي كاملاً خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد جلال، المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلى، أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن كل مدرب وله طريقته، حيث طلب من الإدارى تقريرا فنيا عن اللاعبين لوضع الخطوط العريضة التي سيتم السير عليها الفترة المقبلة.

وقال جلال في تصريحات تلفزيونية، إنه سيكمل مسيرة محمد يوسف الذي تم تقديم الشكر له، وعن الجهاز المعاون فسيتم الإعلان خلال ساعات، حيث تبدأ مهمته مع الفريق غدا السبت.

وأعلن نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ليتولي منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة بعد إقالة محمد يوسف.