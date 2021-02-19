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ريـال مدريد يضع خطة ضم هالاند

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل خطة للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الصيف المقبل. وقالت صحيفة، موندو ديبورتيفو، الإسبانية: الريال يعلم أنها لن تكون صفقة سهلة، وسيتعين دفع أكثر من 100 مليون يورو، حيث سيحصل دورتموند على 90 مليون يورو، بينما سينفق 20 مليونًا أخرى كعمولات.

تابعت: أثناء انتقال هالاند من سالزبورج لدورتموند حصل والده على 8 ملايين يورو، و15 مليون يورو لوكيله الإيطالي، ما رفع قيمة الصفقة تصل إلى 43 مليون يورو، حصل منها سالزبورج على 20 مليون يورو فقط.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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