شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يضع خطة ضم هالاند والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل خطة ريال مدريد للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الصيف المقبل. وقالت صحيفة، موندو ديبورتيفو، الإسبانية: الريال يعلم أنها لن تكون صفقة سهلة، وسيتعين دفع أكثر من 100 مليون يورو، حيث سيحصل دورتموند على 90 مليون يورو، بينما سينفق 20 مليونًا أخرى كعمولات.
تابعت: أثناء انتقال هالاند من سالزبورج لدورتموند حصل والده على 8 ملايين يورو، و15 مليون يورو لوكيله الإيطالي، ما رفع قيمة الصفقة تصل إلى 43 مليون يورو، حصل منها سالزبورج على 20 مليون يورو فقط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
176,333
-
تعافي
136,490
-
وفيات
10,201