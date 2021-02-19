شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يضع خطة ضم هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، تفاصيل خطة ريال مدريد للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الصيف المقبل. وقالت صحيفة، موندو ديبورتيفو، الإسبانية: الريال يعلم أنها لن تكون صفقة سهلة، وسيتعين دفع أكثر من 100 مليون يورو، حيث سيحصل دورتموند على 90 مليون يورو، بينما سينفق 20 مليونًا أخرى كعمولات.

تابعت: أثناء انتقال هالاند من سالزبورج لدورتموند حصل والده على 8 ملايين يورو، و15 مليون يورو لوكيله الإيطالي، ما رفع قيمة الصفقة تصل إلى 43 مليون يورو، حصل منها سالزبورج على 20 مليون يورو فقط.