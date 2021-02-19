شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم يتحدث عن مفاجآت لايبزيج خلال لقاء العودة أمام ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، على انتصار فريقه أمام لايبزيج بنتيجة 2-0، الثلاثاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فينالدوم، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: أنا سعيد حقا، لقد لعبنا بشكل جيد في مباراتين هذا الموسم لكننا لم نفز في النهاية، لذا فإن اللعب الجيد والفوز يمنحك أيضا شعورا جيدا، وبهذه الطريقة تستعيد الثقة لأنك الآن تحصل على مكافأة مقابل ما قدمته.

وأضاف: كل مباراة تكون مختلفة تمامًا، لذا علينا فقط تقديم كل ما لدينا، نحن سعداء لأننا نجحنا في الفوز، وفي غضون 3 أسابيع علينا أن نلعب ضدهم مرة أخرى وهم فريق صعب. لقد رأيت الطريقة التي يلعبون بها، لذا علينا تقديم أداء جيد.