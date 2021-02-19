شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بيراميدز يوافق على الانضمام للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق عبدالله بكرى مدافع فريق بيراميدزعلي الانتقال لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل بعض مسؤولي الأبيض في مفاوضات شفوية مع اللاعب الذي أبدي ترحيبه بارتداء تي شيرت الزمالك.

وتسعى إدارة النادي لتدعيم خط الدفاع في الصيف المقبل، وفقا لتعليمات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق والذي طلب تدعيم خط الدفاع في يناير الماضي وتمسك بطلبه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأنهى مسؤولو الزمالك اتفاقهم مع بكري على كافة التفاصيل المالية للتعاقد في يناير الماضي لكن الصفقة توقفت، ليتم فتح المفاوضات مرة أخرى خلال الساعات الماضية وقام اللاعب بالترحيب بالانضمام للزمالك خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانضمام لأي فريق في الصيف المقبل مجانا.