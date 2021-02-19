شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب اللاعب السابع في كتيبة بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، إصابة لاعبه الفرنسي بنيامين بافارد بفيروس كورونا. وقال النادي، عبر البيان الذي نشر الموقع الرسمي للنادي: بافارد جاءت نتيجة فحصه إيجابية لفيروس كورونا، وتم عزله في منزله، وهو في حالة جيدة.

يذكر أن بافارد سابع لاعب في صفوف بايرن ميونخ يصاب بالمرض في الفترة الأخيرة، بعد مولر وجوريتسكا وخافي مارتينيز وسيرجي جنابري وسولي وزيركيزي.