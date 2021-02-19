شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة سكاي سبورتس، إن الفرنسي كينجسلي كومان لا يعتزم الرحيل قريبا عن الفريق البافاري، لا سيما في ظل مشاركته بانتظام تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، ولكنها أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يجهز عرضا لضم الدولي الفرنسي، حيث يخطط لمنحه راتبًا أسبوعيا يبلغ 260 ألف إسترليني.

ونفت الشبكة وجود أي مفاوضات بين بايرن وكومان بشأن التجديد، نظرا لتبقي عامين ونصف على انتهاء العقد المبرم بينهما.