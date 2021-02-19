مدحت شلبي عن مبادرة بيع قميص فرجاني ساسي: لو فيه 50 مليون زمالكاوي هنلم قيمة صفقتين

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي مدحت شلبي , علي مبادرة الزمالك لبيع قميص فرجاني ساسي الخاص بالفريق الأول في الأسواق، لتغطية قيمة اللاعب لتجديد التعاقد معه واستمراره في نادي الزمالك.

وقال "شلبي" خلال تقديم برنامجه "مساء اون تايم" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورتس 2" إن، المبادرة مميزة وان تم تفعيلها سوف يتم تحصيل في خزينة الزمالك أكثر من قيمة اللاعب بكثير، وهذا يبرز معنى الزملكاوي الحقيقي وليس أصحاب السوشيال ميديا غير الصادقين.

وأوضح أن، بعض الزملكاوية يقولون إنه يوجد 50 مليون زملكاوي في مصر وهذا يعني أنه اذا تم بيع قميص فرجاني ساسي بـ جنيه سوف تنتعش خزينة الزمالك بـ 50 مليون جنيه.

واستشهد شلبي بقصة مشابهه لـ رونالدو في عام 2002 عندما كان أغلى صفقة في العالم وكان قدرها ما يقرب من 21 مليون دولار وتم بيع قميص اللاعب بدولار واحد فقط وتمت الصفقة بنجاح.

وأختتم "شلبي" حديثه قائلا: اذا تمت هذه اللقطة سوف تفتح بابا كبيرا لبعض الأندية التي في حاجة الى ابرام صفقات أو سداد مديونيات، واتمام عقود بعض اللاعبين.