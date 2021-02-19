أرسنال يكتفي بالتعادل وأياكس يقلب الطاولة على ليل نابولي يسقط في غرناطة

المنامة - ياسر ابراهيم - تعثر أرسنال الإنكليزي للمرة الأولى في نسخة هذا الموسم من يوروبا ليغ بتعادله 1-1 مع مضيفه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي في العاصمة الايطالية روما بسبب منع الضيوف من دخول البرتغال.



وكان فريق "المدفعجية" بلغ الأدوار الإقصائية بالعلامة الكاملة محققًا ستة انتصارات من ست مباريات.



وافتتح بيتزي التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد لمسة يد على إيميل سميث رو، إلا أن النادي اللندني عادل بعد دقيقتين عن طريق الشاب بوكايو ساكا بعدما وصلته تمريرة على باب المرمى من البرتغالي سيدريك سواريش (57).



وفي مباراة أخرى قلب أياكس أمستردام الهولندي الطاولة على مستضيفه ليل الفرنسي بفوزه عليه 2-1.



افتتح الأميركي تيموتي وياه التسجيل للفريق الفرنسي في الدقيقة 72 لكن الصربي دوشان تاديتش قلّص الفارق لأياكس في الدقيقة 87 من ركلة جزاء قبل أن يحرز برايان بروبي هدف الفوز للفريق الهولندي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.



إلى ذلك سقط نابولي بشكل مفاجئ على أرض غرناطة بهدفين نظيفين، على ملعب "لوس كارمينيس"، أكرم غرناطة الإسباني وفادة ضيفه نابولي الإيطالي بفوزه عليه 2-صفر، ووضع قدماً في ثمن النهائي.



ويدين ثامن "لا ليغا" بفوزه إلى مهاجمه البرازيلي روبرت كينيدي الذي مرّر من ركنية كرة هدف السبق حوّلها الفنزويلي يانجل هيريرا برأسه إلى الشباك (19)، قبل أن يتحول بعد دقيقتين إلى هداف بتسديدة قوية خدعت الحارس أليكس ميريت (21).



وكان نابولي، خامس ترتيب الدوري الإيطالي والذي يملك مباراة مؤجلة، يمني النفس بأن يتابع على زخم فوزه على يوفنتوس 1-صفر الأسبوع الماضي، قبل أن يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر أمام أتالانتا، السادس، والذي يتساوى معه بالنقاط (40 لكل منهما) في المرحلة 23.



المصدر: وكالات